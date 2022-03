Appel à témoins après une disparition inquiétante en Moselle

Où est passé Sébastien, un homme de 33 ans, qui habite à Behren-lès-Forbach ? La gendarmerie lance un appel à témoins, après la disparition de cet homme, qui a quitté son domicile à pied, ce mardi.

Au moment de sa disparition, il portait un jean bleu, une veste en cuir noire, et un sac-à-dos adidas noir à bandes oranges. Les gendarmes ajoutent qu'il mesure un peu plus d'1,75m, à les yeux bleus et les cheveux bruns.

Si vous avez des informations, vous pouvez appeler le 17.