Appel à témoins après une tentative de braquage dans un tabac de Mont-de-Marsan

Les faits remontent au 14 octobre dernier en milieu d'après-midi. Au bureau de tabac "Le Paséo", place Jean Jaurès à Mont-de-Marsan, un homme s'est introduit dans le commerce et a menacé la gérante avec une arme à feu. Il n'y a pas eu de blessé. Entre 15h20 et 15h30, le suspect se trouvait au "rond point du Sablar", le long des commerces entre l'hôtel du Sablar et le pressing Clavé, précise l'appel à témoins. Il se déplaçait en VTT.

L'homme recherché mesure 1 mètre 80, il était vêtu d’un pantalon de type « haute visibilité » de couleur jaune fluo et vert et d’un haut à manches longues foncé et portait un sac à dos.

Toute personne susceptible de nous fournir des informations concernant cet individu sont invitées à contacter le commissariat de police de Mont-de-Marsan au 05-58-05-52-52.