Appel à témoins de la gendarmerie de Gironde après la disparition d'un adolescent

Dgino Carrasse, 16 ans, a disparu depuis le 15 mars 2021 au cours de la matinée. Il a été vu pour la dernière fois sur la commune de Langon. Au moment de sa disparition, précise la gendarmerie, il était porteur d'une veste de marque Quechua de couleur noire avec une capuche, d'une casquette de couleur bleue portant l'inscription Yahaha, d'un jogging et d'une paire de basket.

L'adolescent a disparu depuis le 15 mars. - Gendarmerie de la Gironde

Le jeune homme est grand et longiligne. Il a le visage fin, le teint pâle, les yeux bleus et des cheveux longs et châtains, qu'il porte parfois attachés en queue de cheval.

Toute personne susceptible de fournir des informations permettant de le retrouver ou qui l'aurait vu est priée de prendre contact avec la communauté de brigades de Sauveterre au 05.56.71.68.60.