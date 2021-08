Appel à témoins de la gendarmerie de Haute-Loire après une tentative de vol à main armée à Allègre

Le mercredi 11 août 2021 entre 15h40 et 15h50, un individu entre dans un bureau de tabac d'Allègre avec une arme de poing à la main. Il menace le gérant à l’aide de son arme et lui demande la caisse. Le gérant crie alors à un de ses clients présent dans le magasin de prévenir les gendarmes. Le malfaiteur prend immédiatement la fuite à pied.

Signalement de l'auteur : Un homme, âgé entre 25 et 30 ans, mesurant 1M80 environ, teint clair, corpulence mince, cheveux mi-longs, raides et bruns. Les yeux de couleur marron-vert, porteur d’une barbe avec moustache. Vêtu d’un survêtement de couleur noire avec veste à manches longues et logo blanc de la marque PUMA d’environ 5 centimètres, au niveau de la poitrine côté gauche. Il portait un sac ou une sacoche de couleur noire, sans marque apparente de 30 centimètres sur 25 centimètres environ.

En cas d'information, il faut prendre contact avec la gendarmerie d'Allègre au 04.71.00.00.25 ou la brigade de recherches du Puy-en-Velay au 04.71.04.52.00.