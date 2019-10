Appel à témoins après une disparition inquiétante à Nîmes

Nadège Raoux n'a plus donné de nouvelles depuis le 11 octobre dernier.

Nîmes, France

La police de Nîmes lance un appel à témoins ce mercredi sur son compte Twitter après la disparition d'une femme de 39 ans. Nadège Raoux n'a plus donné de nouvelles depuis le vendredi 11 octobre. Auparavant, elle avait quitté le domicile de ses parents le 29 août. Elle mesure 1m75, de corpulence mince. Elle a les yeux marrons et porte des cheveux longs et raides châtains foncés. Si vous disposez de renseignements, vous pouvez contacter les numéros suivants : 04 66 27 32 23 ou 04 66 27 30 00.