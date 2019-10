Appel à témoins des gendarmes du Gard après la disparition d'un adolescent à Beauvoisin

Beauvoisin, France

La gendarmerie du Gard lance un appel à témoins après la disparition d'un adolescent. Ce jeudi matin à 7h30, le jeune Mateo, âgé de 13 ans, a quitté son domicile de Beauvoisin, entre Nîmes et Vauvert. Il est introuvable depuis. Il est vêtu d’une veste de survêtement de couleur noire et bordeaux ou d’un coupe-vent bleu rayé, d’un short noir et de baskets bleues. Il a un sac à dos gris. Merci de contacter la gendarmerie au 04.66.73.15.20 si vous avez disposez de renseignements qui permettent de le retrouver.