Cherbourg-en-Cotentin, France

La police signale la disparition inquiétante d'une Tourlavillaise de 60 ans, depuis ce mercredi 13 décembre, en début d'après midi. Il s'agit d'une femme dépressive à tendance suicidaire.

Elle mesure 1 mètre 60, a les cheveux poivre et sel et la coupe au carré, les yeux bleu, et porte des lunettes de vue

Elle avait un anorak bleu au moment de sa disparition.

Si vous avez des infos ..vous pouvez appeler le commissariat de CHERBOURG : 02 33 88 76 76