Vaucluse, France

La gendarmerie de Cadenet lance un appel à témoins. Ils sont à la recherche d'un homme de 82 ans qui a quitté précipitamment le centre hospitalier de Roquefraiche à Lauris (84).

Henri Saccoccio, est atteint de la maladie d’Alzheimer avec des tendances démentes précise les gendarmes. Il a déjà disparu de l'établissement une première fois quelques heures plus tôt, mais les gendarmes l'avait retrouvé non loin de là.

Henri à des cheveux et une moustache blanche. Lors de sa disparition, il avait une veste noire et des tennis - Gendarmerie de Vaucluse - DR

Il a des cheveux raides et blancs, il porte une moustache blanche elle aussi et une casquette. Lors de sa disparition, il avait une veste de sport noire et une paire de basket.

Si vous avez des renseignement, vous pouvez joindre la gendarmerie au 04 90 68 00 17.