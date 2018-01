Côtes-d'Armor, France

Via sa page Facebook, notamment, la gendarmerie a lancé cet appel à témoins :

"Vendredi soir, vers 20 heures, Mme Danièle EVEN, demeurant à PLEUBIAN, assiste aux vœux du maire de KERBORS avec une amie. Dans la foulée, elle se rend au casino de SAINT-QUAY-PORTRIEUX qu'elle quitte vers 21 heures 30. Depuis, la septuagénaire n'a plus donné de nouvelles. Mme EVEN est de corpulence assez mince, a les cheveux blonds, et mesure 1 mètre 69. Elle circule à bord d'un véhicule Renault Clio immatriculé DS-787-FT."

Pour tout renseignement utile à l'enquête, vous pouvez contacter la gendarmerie de Treguier au 0296923217 ou composer le 17.