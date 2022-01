Ille-et-Vilaine : la gendarmerie recherche un homme qui aborderait des collégiens de "façon malveillante"

La gendarmerie d'Ille-et-Vilaine lance un appel à témoins, après plusieurs signalements inquiétants. Un homme, âgé de 40/45 ans, "de type caucasien", qui agirait seul à bord d'un véhicule gris ou noir, aborderait de "façon malveillante" des collégiens, à hauteur des arrêts de bus ou bien à la sortie des établissements scolaires.

L'homme pourrait "vraisemblablement" avoir été aperçu à Saint-Germain-du-Pinel, le mardi 4 janvier, entre 17h et 17h30, à Javené, le mercredi 5 janvier entre 7h et 7h20, et à Liffré le même jour entre 8h et 8h30.

Les militaires invitent toute personne, "témoin d’un comportement suspect, notamment d’un individu correspondant à ce signalement", à contacter la brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires de Rennes, au 02-99-32-53-50, ou bien de composer le 17 en cas d’urgence.