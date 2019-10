Appel à témoins - Etienne Jeanroy, disparu depuis le 20 octobre dans le secteur de Chamonix

Parti camper en montagne, Etienne Jeanroy, 56 ans, n'a plus donné de nouvelle à sa famille depuis le 20 octobre dernier. La gendarmerie de Sallanches en Haute-Savoie a ouvert une enquête pour disparition inquiétante, et lance vendredi un appel à témoins pour tenter de retrouver cet habitant de Passy.

Une carte de la vallée de Chamonix consultée avant de partir

De corpulence moyenne, mesurant 1,80m, porteur de lunettes, Etienne Jeanroy est susceptible de détenir ou porter un casque de moto type jet (sans mentonnière) de couleur blanc et un anorak noir.

C'est en effet sur un scooter qu'il a quitté son domicile dimanche dernier, "après avoir consulté une carte de la vallée de Chamonix" précise la gendarmerie. Un deux-roues Piaggio de type Vespa 50 cm³, de couleur blanc avec selle rouge immatriculé DA-461-P.

Ni téléphone ni carte bancaire

Etienne Jeanroy est parti de chez lui sans son téléphone portable et sans moyen de paiement avec du change, un duvet et quelques vivres. Il est détenteur de sa carte nationale d’identité et d’un peu d'argent en liquide.