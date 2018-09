Maîche, France

Iris est partie du domicile de ses parents, à Maîche, vendredi 21 septembre vers 17 heures 30, sans dire où elle allait. Depuis l'adolescente de 14 ans n'a pas donné signe de vie. La gendarmerie est à sa recherche depuis lundi et n'a pour l'instant pas retrouver sa trace. Elle lance donc un appel à témoins.

Iris mesure entre 1m65 et 1m70, et est de corpulence mince. Elle a les yeux marrons, de corpulence fine, les cheveux châtains et longs. Quand elle est partie de chez elle, elle portait un jean noir avec bande rouge, des baskets blanches de marque "Nike" et un blouson noir style "perfecto".

Toute personne susceptible d'apporter des éléments sur cette disparition inquiétante est invitée à se manifester en appelant le numéro vert de la Gendarmerie du Doubs : 0 800 00 48 43.