Appel à témoins : la police cherche les auteurs d'une attaque à l'acide en octobre à Angoulême

Dans la nuit du 25 au 26 octobre 2022, deux étudiants qui rentraient d'une soirée entre amis vers une heure du matin, ont été aspergés d'acide sulfurique, alors qu'ils regagnaient leurs domiciles à pied. Arrivés à hauteur du feu tricolore en base de l'avenue de Cognac, ils ont vu arriver un petit véhicule utilitaire blanc type Renault Kango. Les deux occupants les ont apostrophés, comme s'ils demandaient leur chemin. La porte latérale coulissante s'est ouverte, et le passager a lancé le contenu d'une bouteille en plastique emplie d'un liquide inconnu, qui s'est révélé être de l'acide sulfurique. Pour calmer leurs douleurs, les deux garçons âgés de 20 ans se sont jetés dans la Charente. L'un des deux a été hospitalisé pendant plusieurs mois. Le Kangoo est reparti en trombe, route de Bordeaux, sous les ricanements des deux occupants.

Le Commissaire Taltavull, directeur des services de sécurité publique en Charente, sur les lieux où les deux étudiants se sont jetés dans la Charente pour calmer la douleur © Radio France - Pierre MARSAT

Le Parquet d'Angoulême a chargé la Police judiciaire de Limoges et la sûreté urbaine du commissariat de Police d'Angoulême de l'enquête sur ces faits. Malgré d'importantes recherches et recoupements, il n'a pas été possible à ce jour d'identifier les auteurs de l'agression. Cet appel à témoins a pour but d'entendre des tiers qui auraient pu avoir connaissance de faits similaires, ou qui ont été témoins de la présence suspecte d'un utilitaire dont ils auraient pu noter l'immatriculation. Pour tous renseignements, vous pouvez joindre les enquêteurs de la Police judiciaire à Limoges, 24 heures sur 24, au 05 55 14 32 00,