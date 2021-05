Appel à témoins - La police de la Vienne recherche un garçon de 17 ans

C'est une disparition inquiétante qui a poussé la police de la Vienne à lancer un appel à témoins jeudi 20 mai. Ryan Boulay, 17 ans, n'a plus donné signe de vie depuis lundi. Habitant du quartier Beaulieu à Poitiers, il mesure 1 mètre 70 et il a les cheveux bruns.

Cela fait maintenant quatre jours qu'il a quitté son domicile, à Poitiers, dans le quartier Beaulieu. Ryan Boulay n'a plus donné signe de vie depuis, la police s'inquiète et a lancé sur les réseaux un appel à témoins afin de recueillir des informations : où pourrait se trouver Ryan ? Il est d'une taille moyenne, 1m70, il est mince, a les cheveux bruns et courts, les yeux marrons. Il porte un survêtement noir de marque Lacoste (la marque au crocodile) et des claquettes aux pieds. Si vous avez des informations ou pensez en avoir, il faut contacter l'hôtel de police et demander les enquêteurs du groupe de protection de la famille, au 05 49 60 60 00.