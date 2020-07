Tours : la police lance un appel à témoins pour un homme disparu ce mardi

Ce Tourangeau est recherché par la police nationale d'Indre-et-Loire. Christian B. a quitté son domicile à Tours-nord, ce mardi 14 juillet. D'après les forces de l'ordre, cet homme est grisonnant et mesure 1m69. Il a les yeux bleus et approche de la soixantaine d'années. Il a été vu pour la dernière fois avec un pantalon clair, un tee-shirt foncé et des baskets. Si vous avez des informations ou des renseignements, vous pouvez contacter la police à ce numéro : 02 47 33 80 69.