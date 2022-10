Appel à témoins lancé après une tentative de braquage près de Toulouse

Tout se passe très vite, samedi soir, à l'heure de la fermeture du tabac-presse de Fontenilles (Haute-Garonne) situé dans le petit centre commercial, à côté du supermarché Carrefour Contact. Il est 19h15, il n'y a plus un client, et la nuit tombe. A l'intérieur, seulement la femme de ménage et le gérant, qui s'apprête à baisser le rideau.

Deux hommes entrent dans le magasin, armes au poing et cagoules sur la tête. Le premier se poste devant la femme de ménage, l'autre s'avance vers le patron. Mais celui-ci réagit illico presto : il sort lui-même une arme de derrière son comptoir, et menace les deux voleurs, qui s'enfuient tout de suite sans demander leur reste... et surtout sans butin.

Si le patron a réagi ainsi, c'est parce qu'il a déjà été braqué, deux fois. Et pour ce commerçant, le traumatisme psychologique est bien présent. La gendarmerie, elle, a quelques pistes, mais lance donc un appel à témoins pour collecter d'autres indices. L'enquête est menée par la brigade de recherches de Toulouse-Le Mirail. Si vous avez des informations, appelez la gendarmerie de Saint-Lys au 05 34 74 01 80.