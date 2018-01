Seine-Maritime, France

Un appel à témoins est lancé par les gendarmes de Seine Maritime sur leur page facebook ce vendredi 26 janvier 2018. Il fait suite à l'agression d'une jeune femme jeudi près de Fécamp.

Il était 13h20 jeudi. La jeune femme descend à pied une cote à Toussaint. En haut de ce chemin, un véhicule de type Trafic blanc s’arrête. Le conducteur ouvre la porte coulissante, attrape la jeune femme et la plaque au fond du camion. Elle crie fort et se débat pendant plus d'un quart d'heure, la victime sort enfin du fourgon et s’enfuit en courant. Elle prévient les gendarmes qui ont diffusé sur leur page Facebook cet appel à témoins accompagné d'un portrait robot de l'agresseur (voir plus bas).

Signalement du véhicule : un fourgon utilitaire tôlé blanc ancien modèle sans plus de précisions en particulier de marque

Signalement de l'auteur : homme caucasien, 1m80, 30-35 ans, cheveux brun en brosse, gros yeux, grosses joues, piercing à l’arcade sourcilière gauche, corpulence musclée, visage arrondi, voie grave. Il était vêtu d’un grand manteau bleu style doudoune et d’un pantalon en jean.

Le portrait robot de l'auteur figure en photo.

Si vous avez vu quelque chose, si vous reconnaissez la personne sur le portrait robot, contactez la brigade de gendarmerie de Valmont au : 02 35 29 80 17.