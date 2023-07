Appel à témoins : le randonneur disparu a été retrouvé dans la forêt de Payolle, sain et sauf

Les gendarmes des Hautes-Pyrénées ont indiqué ce mardi matin que les recherches avaient porté leurs fruits. Michel, randonneur de 77 ans, disparu le dimanche 23 juillet a été retrouvé sain et sauf dans la matinée de ce mardi, suite à l'appel à témoins relayé par les autorités et par la presse . La gendarmerie indique qu'il a été découvert en forêt de Payolle. C'est dans ce secteur qu'il était recherché depuis deux nuits. Il était parti se promener avec sa compagne et une amie. Ils s'étaient ensuite perdus.

