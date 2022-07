Appel à témoins : les gendarmes de Gironde recherchent un octogénaire disparu à Mios

La gendarmerie de Gironde lance un appel à témoins après la disparition d'un homme de 81 ans à Mios. Il a quitté son domicile le lundi 11 juillet et n'est jamais rentré chez lui.

Les gendarmes de Gironde recherchent un homme âgé de 81 ans. Il a quitté son domicile de Mios ce lundi le 11 juillet en milieu de matinée et n'est jamais rentré chez lui. Les recherches engagées par la compagnie de gendarmerie d'Arcachon ne donnent rien pour l'instant.

Vous pouvez appeler la gendarmerie de Biganos

L'homme a les cheveux gris, mi-longs, il a une courte barbe grise et blanche. Il est habillé d'une marinière rayée blanche et bleue et d'un jean bleu marine. Il pourrait être porteur d'une casquette noire avec le logo Mercedes.

Les personnes qui auraient des informations sont invitées à contacter la gendarmerie de Biganos au 05 57 17 06 80 ou à composer le 17.