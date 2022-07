Appel à témoins : les gendarmes de l'Eure ont trouvé l'auteur d'un accident mais cherchent encore la victime

C'est une drôle d'histoire qui fait l'objet d'un appel à témoins des gendarmes de l'Eure. Un accident entre une voiture et un cycliste. La collision aurait eu lieu entre le mardi 8 et le mercredi 9 mars dernier. On a retrouvé la voiture, le conducteur mais pas la victime. Explications.

D'habitude, une enquête débute après la découverte d'une victime et puis on cherche l'auteur, mais cette fois c'est l'inverse. Les gendarmes ont trouvé l'auteur d'un accident mais ils cherchent encore la victime. Récemment, plusieurs témoignages parviennent aux militaires à propos d'un accident de la route. Un homme, circulant dans une Audi A4 noire immatriculée en Pologne aurait percuté une cycliste dans le secteur du Neubourg et de Grand Bourgtheroulde. Peut-être sur la départementale 80, mais sans certitude. L'accident aurait eu lieu entre le mardi 8 mars et le mercredi 9 mars 2022. Le parquet d'Evreux a ouvert une information judiciaire.

Une marque de l'impact d'une tête sur le pare-brise de la voiture

La victime serait une femme de plus de 60 ans, qui marchait a coté d'une bicyclette équipée de sacoches. Mais à ce jour, les enquêteurs ne l'ont pas identifiée. Le conducteur de la voiture, lui, a été interpellé et placé en garde à vue. Dans un premier temps, il se serait arrêté pour porter secours à la victime, selon les témoignages recueillis par les gendarmes, mais pour le reste, "ses explications sont confuses" confirme une source judiciaire. a brûlé sa voiture, mais les constatations faites sur ce qu'il reste du véhicule confirment le choc : il y a la marque de l'impact d'une tête sur le pare brise.

Les gendarmes ont diffusé un appel à témoins sur les réseaux sociaux.

Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'est devenue la victime de cet accident. Aucun appel aux services de secours ce jour-là, aucune trace d'un accident de ce genre dans les hôpitaux du secteur, aucune disparition signalée aux autorités. Les gendarmes de la section de recherches de Rouen, en charge des investigations, cherchent donc des témoins qui auraient vus la voiture et son conducteur, un homme d'une cinquantaine d'années, 1 mètre 65, teint mat, cheveux grisonnants, ou bien cette cycliste sur le bord de la route. Les enquêteurs cherchent aussi à savoir si des personnes se seraient inquiétées de la disparition soudaine d'une voisine par exemple. Il s'agirait peut-être d'une "routarde" ou d'une personne vivant une partie de l'année dans l'Eure, et l'autre partie de l'année ailleurs en France ou à l'étranger. A ce stade de l'enquête, les gendarmes n'écartent pas l'hypothèse que l'homme, placé en détention provisoire, ait pu faire disparaitre cette femme et son vélo. Si vous avez vu quelque chose ou que vous vous inquiétez de la disparition d'une connaissance ou d'une voisine, contactez la gendarmerie la plus proche de votre domicile ou composez le 07.77.20.64.00.