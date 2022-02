Appel à témoins : les gendarmes de la Somme recherchent un homme disparu à Poix-de-Picardie

Cet homme de 50 ans mesure 1m75 et pourrait porter un manteau noir type moto.

La gendarmerie de la Somme lance un appel à témoins. Un homme de 50 ans a quitté son domicile, rue Notre-Dame à Poix-de-Picardie, au sud-ouest du département vers 0h30 le 24 février et depuis, ses proches sont sans nouvelle. Il mesure 1m75 et il a les cheveux frisés. Il pourrait porter un jean bleu foncé, un manteau noir type moto avec des bandes blanches et des chaussures rouges / marron type chantier.

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Poix-de-Picardie au 03.22.90.38.17 ou par mail : cab.poix-de-picardie@gendarmerie.interieur.gouv.fr