Appel à témoins : les gendarmes de la Somme recherchent un homme disparu près d'Abbeville

Les gendarmes de la somme lancent un avis de recherche pour tenter de retrouver un sexagénaire. Il n'a plus été vu depuis lundi matin quand il a quitté son domicile à Pont-Rémy près d'Abbeville.

Roland Choin, 64 ans a quitté son domicile à pied le lundi 14 décembre vers 7h30 pour acheter son pain et son journal et n'a plus été revu depuis.

"Il mesure 1,73 mètre, est de corpulence normale et porte des lunettes", indique l'appel à témoins lancé par la gendarmerie de la Somme qui précise aussi qu'au moment de son départ, "il portait une veste en daim marron, un jogging noir ou bleu marine, un tee-shirt vert pale, des baskets noires. Il porte une chaîne en argent avec un R comme pendentif et une montre."

Les gendarmes de la Somme invitent toute personne ayant des informations à contacter la brigade d'Hallencourt au 03 22 27 31 17.