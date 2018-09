Perpignan, France

Elle a choisi de s’appeler Marie Bonheur. Comme un pied de nez à l'écran noir qui bloque sa mémoire depuis maintenant sept mois.

En février dernier, des passants la retrouvent inconsciente et couverte d'ecchymoses près de la gare de Perpignan. A son réveil aux urgences, elle a tout oublié. Jusqu'à son propre nom. "Je me suis retrouvé devant le problème suivant : qui suis-je ? J'étais dans une espèce de brouillard." Ce brouillard ne s'est toujours pas levé depuis.

"Je suis comme un chien perdu sans collier"

L'enquête de police n'a rien donné et aucun indice n'a permis de retrouver son identité. Aucun signalement de personnes disparues ne correspond. Elle ne semble pas non plus être originaire de Perpignan. "Je suis comme un chien perdu sans collier" dit Marie qui vit aujourd'hui à contrecœur dans une unité médicale. "Je n'ai pas besoin d'être dans cette structure. _Je ne suis pas malade_. Je ne prends aucun médicament. Je suis en pleine forme".

Le problème, c'est que pour la société, Marie Bonheur n'existe pas. "Sans identité vous n'avez aucun droits" explique Xavière Lethuillier, mandataire judiciaire à la protection des majeurs. "Marie n'a pas de couverture sociale, elle a besoin de refaire ses lunettes, elle ne peut pas. Elle n'a pas non plus accès à l'aide juridictionnelle. _Elle n'a pas d'argent_. Le plaisir d'un café ou d'une tablette de chocolat c'est quand on veut bien lui offrir !"

"Il y a forcément des gens qui me connaissent"

Seule solution pour sortir de l'impasse : un appel à témoin. "Il y a forcément des gens qui me connaissent" espère Marie. La retraité reconnait malgré tout une certaine appréhension : "j'ai vécu quelque chose de traumatisant et j'ai dû mettre des barrières. J'ai peur de retomber sur les images de ce que j'ai subi. Je me demande s'il est possible de reprendre ma vie... Est-ce que je vais y arriver ?"

Si vous pensez reconnaître Marie, vous pouvez appeler le 06 38 13 77 37 ou envoyer un mail à: appel.temoin.marie@gmail.com