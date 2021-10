Appel à témoins pour Anne-Cécile, disparue au Balaïtous depuis dimanche

Anne-Cécile Hondeville, 50 ans est une montagnarde confirmée. Elle a l'habitude de faire des sorties seule de plusieurs jours. Elle a quitté Bordères dimanche pour un séjour de trois ou quatre jours autour du Balaïtous. Elle avait également l'intention d'en faire l'ascension. Ses proches ne se sont donc inquiétés que cette fin de semaine. De gros moyens de recherches ont été engagé jeudi, avec d'importants moyens aériens (drones et hélicoptère). Depuis ce vendredi la météo rend impossible ces moyens aériens. La Gardia Civil a fait aujourd'hui des patrouilles au sol. Sa localisation GPS "garmin" n'a pas été possible non plus.

Ses proches lance donc un appel à témoins sur Facebook auprès de toute la communauté des alpinistes et randonneurs du 64 et du 65. Si vous pensez pouvoir aider la recherche appeler la gendarmerie d'Argeles-Gazost au 05 62 90 41 30 / 06 73 80 71 81.