Appel à témoin pour identifier la victime de l'accident de train à Castelnau-le-Lez

La gendarmerie lance un appel à témoin après l'accident de train mortel à Castelnau-le-Lez lundi 25 mai au matin. A 9h50 une femme a été percutée par un TER près d'un passage à niveau avenue Marcel-Dassault. Elle n'a toujours pas pu être identifiée.

Signalement

Les gendarmes diffusent donc depuis hier son signalement : elle aurait 35 ans et 50 ans, chevelure courte et de couleur auburn. Elle portait un jean bleu, et des baskets blanches de marque Nike. Pointure 37,5.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la brigade de Castelnau-Le-Lez au 04 99 74 29 50.