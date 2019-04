Bonneville : appel à témoins pour retrouver Laura Gallet, 17 ans, portée disparue depuis le 14 avril

Laura Gallet, une jeune fille de 17 ans et demi a disparu de son foyer près de Bonneville (Haute-Savoie) depuis le 14 avril dernier. La gendarmerie lance ce jeudi un appel à témoins.

Bonneville, France

Disparue depuis le 14 avril dernier Laura Gallet, 17 ans et demi, est activement recherchée par la brigade de gendarmerie de Bonneville.

D'après les enquêteurs, elle aurait fugué de son foyer d'accueil, le "village du Fier", près de Bonneville (Haute-Savoie). Des fugues qui se sont déjà produites depuis le début de l'année mais jamais de manière aussi longue. La jeune fille revenait généralement après deux ou trois jours.

La jeune fille, "de forte corpulence" selon la description de la gendarmerie, mesure entre 1,70 et 1,75 mètre. Laura a les yeux bleus et les cheveux longs épais blond foncé. Elle portait un sac à main noir, des baskets blanches, une doudoune et un jean la dernière fois qu'elle a été vue.

Si vous avez des informations permettant de la retrouver, contactez la gendarmerie de Bonneville au 04.50.97.10.39 ou composez le 17.