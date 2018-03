Raou s'est enfui de son domicile de Lanarce en Ardèche dimanche soir. Les gendarmes le recherchent activement car l'adolescent de 16 ans souffre d'une maladie auto-immune et il n'a pas emporté son traitement.

Lanarce, France

Sa famille est désemparée. Dimanche soir, Raou a fugué après une dispute avec son père. Depuis, il ne donne plus de nouvelles. L'inquiétude est d'autant plus grande que l'adolescent âgé de 16 ans souffre d'une grave maladie auto-immune et qu'il est parti sans son traitement. Les recherches menées par les gendarmes n'ont pour l'instant rien donné.

Le jeune homme mesure 1m80, il est costaud, porte un collier de barbe. Dimanche soir, il portait un survêtement gris et noir et une doudoune noire. Si vous pensez l'avoir vu, n'hésitez pas à contacter la gendarmerie de Lanarce au 04 66 69 46 01