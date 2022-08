Appel à témoins pour une adolescente de 13 ans disparue à Bourg-lès-Valence

Où est Fanélie ? L'adolescente de 13 ans a quitté le domicile familial de Bourg-lès-Valence (Drôme) lundi à 16h30. Et depuis, plus de nouvelles. La particularité, c'est qu'elle est partie avec son chat, dans une caisse de transport. Etant donné le jeune âge de la disparue, la police nationale a lancé un appel à témoins pour tenter de la retrouver au plus vite.

L'adolescente est déjà grande, elle mesure 1,57 m, elle porte des lunettes et elle serait vêtue d'un jean clair, d'un haut bordeaux à fleurs blanches et de baskets blanches. Si vous pensez l'avoir aperçue, vous êtes invités à contacter le commissariat de Valence au 04 75 82 22 22.