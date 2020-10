Appel à témoins pour retrouver une femme de 35 ans en Lozère

La gendarmerie de Lozère recherche Madame Nazélie Tavitkian, née le 12 octobre 1984 en Arménie. Elle utilise au quotidien le prénom Nathalie. Elle mesure 1,50m, "de corpulence svelte, ses cheveux sont mi-longs de couleur châtain clair." Elle a un grain de beauté sur la joue droite et un tatouage représentant une tortue sur l’extérieur de la cheville droite. Elle a quitté son domicile situé sur la commune de Saint-Michel-de-Dèze, vendredi 2 octobre 2020 en fin de journée et n’a plus donné de nouvelles depuis.

Si vous possédez des renseignements utiles merci de contacter la gendarmerie du Collet de Dèze au 04.66.45.50.04.