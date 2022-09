La police lance un appel à témoins ce mardi pour avoir des informations concernant un accident de la circulation. Le 15 septembre un choc s'est produit entre un poids lourd et un vélo sur la commune de Jurançon.

Appel à témoins après un accident entre un vélo et un camion à Jurançon

Un appel à témoins est relayé en Béarn ce mardi par la police nationale. "Les enquêteurs de la Brigade des Accidents et Délits routiers ont besoin de vos partages et témoignages". Les policiers souhaitent avoir des renseignements sur l'accident de circulation survenu le 15 septembre dernier, entre un vélo et un camion, avenue du 8 mai 1945. Si vous avez des informations, il faut appeler au 05.59.98.22.16.