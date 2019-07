Appel à témoins : un homme a disparu à Veyrier-du-Lac en Haute-Savoie

Veyrier-du-Lac, France

Xavier 53 ans a disparu depuis lundi soir, un peu avant 20h00. Il a quitté le chemin des Barattes à Veyrier-du-Lac et depuis il n’a plus donné signes de vie. Cet homme mesure 1,77 m, il pèse 72 kg, au moment de sa disparition il portait un polo bleu marine (avec écrit au niveau de la poitrine « Les voiles de Saint-Tropez »), un bermuda et une paire de chaussures bateau.

Si vous avez des informations sur cette personne il faut contacter la gendarmerie d’Annecy-le-Vieux-Groisy au 0800 971 071