Appel à témoins : un homme diabétique est porté disparu en Corrèze

Un appel à témoins est lancé en Corrèze après la disparition d'un homme de 41 ans. Diabétique, Hubert D. n'a plus donné signe de vie depuis ce dimanche 27 octobre.

Saint-Germain-les-Vergnes, France

Il n'a pas donné signe de vie depuis près d'une semaine. C'est la raison pour laquelle la gendarmerie de Corrèze lance un appel à témoins pour retrouver Hubert D. Âgé de bientôt 42 ans et diabétique, il n'a plus été vu depuis ce dimanche 27 octobre vers 19 heures quand il quitte son véhicule en panne au lieu-dit "Chadebec" à Saint-Germain-les-Vergnes.

Les recherches n'ont rien donné pour l'instant

L'homme mesure environ 1,70m et pèse 65 kg. Il a les yeux marrons, les cheveux rasés et a un tatouage d’une femme sur le bras droit. Il était vêtu d'un polo manches courtes vert foncé, d’un jean bleu clair et d’une paire de baskets noires 'Vans' quand il a disparu. Les recherches menées n'ont pour l'heure rien donné. Toute personne susceptible d'apporter des renseignements est invitée à contacter la gendarmerie au 05.55.51.21.11.