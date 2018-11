Appel à témoins : un Lotois porté disparu près d'Agen

Un Lotois de 55 ans n'a plus été vu depuis fin septembre. Sa voiture a été retrouvée début octobre près d'Agen. Les gendarmes du Lot lancent un appel à témoins.

Soturac, France

Les gendarmes du Lot recherchent un homme disparu depuis un mois et demi. Didier Valety, 55 ans, a été vu pour la dernière fois fin septembre. Sa famille a alerté la gendarmerie le 30 octobre dernier.

Didier, 55 ans, a disparu fin septembre. - Gendarmerie du Lot

Cet homme habite Soturac (Lot) à la frontière avec le Lot-et-Garonne et la vilel de Fumel. Sa voiture a été retrouvée le 4 octobre dans l'agglomération d'Agen. L'homme est de corpulence mince, mesurant plus de 1,85 mètre, cheveux grisonnants et yeux marrons.

Toute personne susceptible d’apporter des informations peut contacter la brigade de gendarmerie de Puy-l'Evêque au 05.65.21.30.17 ou le 17.