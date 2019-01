Appel à témoins : un patient de l'hôpital Nord Franche-Comté a disparu

Les gendarmes lancent un appel à témoins après la disparition, depuis mardi, d'un patient de l'hôpital Nord Franche-Comté. Il s'agit d'un homme de 65 ans qui souffre de désorientation. Il porterait un pantalon de jogging noir, un pull moutarde et noir avec un col roulé.

Territoire de Belfort, France

Un patient de l'hôpital Nord Franche-Comté est porté disparu depuis mardi. Les gendarmes lancent un appel à témoins. Il se peut que cet homme, âgé de 65 ans, se soit échappé de l'établissement. Il souffre de désorientation. Il est hospitalisé au service neurologie. La dernière fois que le disparu a été vu, c'était au moment du petit-déjeuner, à 7h.

Son signalement est le suivant : il serait vêtu d'un pantalon de jogging noir, d'un pull moutarde et noir avec le col roulé. Il porterait aussi une veste noire, sans capuches avec des manches en laine et des pantoufles noires. L'homme a les cheveux grisonnants et porte des lunettes.

Si vous avez la moindre information, appelez la gendarmerie du Territoire de Belfort au 03 84 58 72 19.