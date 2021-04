Appel à témoins : une adolescente de 16 ans a disparu à Saint-Just-Saint-Rambert

La gendarmerie de la Loire lance un appel à témoins pour retrouver une jeune fille de 16 ans. Jessica Coupat Wawrzyniak est partie de chez elle ce vendredi matin à Saint-Just-Saint Rambert et n'a plus donné de nouvelles depuis.

Les gendarmes de la Loire lancent un appel à témoins pour retrouver une jeune ligérienne de 16 ans. Elle s'appelle Jessica Coupat Wawrzyniak et habite Saint-Just-Saint-Rambert. Elle est partie de chez elle ce vendredi matin vers 10 heures et n'a plus donné de nouvelles à ses proches depuis.

La gendarmerie considère cette disparition comme inquiétante, puisque l'adolescente n'a pas l'habitude de fuguer. Jessica mesure 1m63 et pèse 50 kilos. Elle portait un jean bleu, un haut noir et avait un sac à dos de couleur rouge au moment de partir de chez elle.

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le 17 ou la brigade de gendarmerie de Saint-Just-Saint-Rambert au 04 77 52 34 77.