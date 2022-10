Appel à témoins : une femme de 65 ans est portée disparue à Besançon

Un appel à témoins est lancé à Besançon après la disparition inquiétante d'une femme âgée de 65 ans. Elle n'a donné aucune nouvelle depuis le 24 octobre 2022. Cette femme réside rue Fontaine Argent, près du centre-ville.

Sa soeur, qui réside dans le Jura, a donné l'alerte : elle n'arrive plus à la joindre et n'a aucune nouvelle. Elle a donc appelé les pompiers, qui se sont rendus dans le logement à Besançon. La porte était fermée et il n'y avait personne à l'intérieur, aucune trace de violence non plus.

Elle souffre d'épilepsie

La femme portée disparue n'est pas connue comme personne dépressive et n'a jamais fait parler d'elle auparavant mais elle souffre d'épilepsie.

Elle mesure environ 1,60 m, elle est de corpulence fine, les yeux verts. Elle a les cheveux courts et gris, porte des lunettes. Si vous avez des informations, il faut contacter les policiers au 03 81 21 12 40 ou au 03 81 21 11 92.