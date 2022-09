Appel à témoin : une habitante du Blanc recherchée par les gendarmes de l'Indre

Les gendarmes de l'Indre lancent un appel à témoin ce vendredi 23 septembre, après la disparition jugée inquiétante d'une femme de 75 ans. Annie Guillot, une habitante du Blanc, n'a plus donné de nouvelles depuis le début de la semaine. La septuagénaire a été aperçue pour la dernière fois dans la commune le mardi 20 septembre. Elle se déplace à pied, souvent entre le stade et le magasin Leclerc. Annie Guillot mesure 1 m 53 et est menue.

Toute personne l'ayant aperçu, ou ayant des éléments susceptibles d'orienter les recherches, est priée de contacter la gendarmerie du Blanc au 02.54.28.35.00 ou le 17.