Appel à témoins : une jeune fille portée disparue près de Seynod en Haute-Savoie

Le 6 octobre, Julie M. rentre des cours et descend à l'arrêt de bus Barral à Seynod près d'Annecy en Haute-Savoie. Depuis, ses proches n'ont plus de nouvelles. Selon la gendarmerie, la lycéenne âgée de 16 ans a déjà fugué par le passé.

La jeune fille mesure 1,5 mètre et elle a les cheveux mi-longs avec des mèches violettes. Elle portait un sweat-shirt bleu foncé, un jean bleu et des baskets blanches et noires. Si vous avez des informations permettant de faire avancer l'enquête, vous pouvez contacter la brigade de Gendarmerie de Thômes au 04-50-02-00-24.