Poitiers : un appel à témoins pour retrouver une adolescente en fugue

Une adolescente est recherchée après sa fugue ce lundi à Poitiers. Un appel à témoins est lancé par la police nationale de la Vienne. Eva, 14 ans, a été vue pour la dernière fois devant le collège Providence.

L'adolescente a les cheveux mi-longs chatains clairs et les yeux bleus. Elle portait un jogging gris, un tee-shirt rose et des tennis lorsqu'elle a disparu. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la police de Poitiers et demander le groupe de protection de la famille, au 05 49 60 60 00.