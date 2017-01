Appel à la solidarité : Typhanie et sa famille ont tout perdu dans un incendie à Savigné-sur-Lathan

Le 26 décembre 2016, la maison que Typhanie loue avec son mari à Savigné-sur-Lathan (Indre-et-Loire) a été totalement détruite par un incendie. Ils n'ont pu sauver que la poussette de leur petite fille de 1 an et demi et quelques vêtements qu'ils avaient sur eux au moment du sinistre.

Typhanie était dans la maison lorsqu'elle a senti une odeur de brûlé, le 26 décembre. Lorsqu'elle ouvre la porte du garage attenant à l'habitation, les flammes sont déjà très importantes et la fumée envahit rapidement tout l'espace. La jeune femme et son mari n'ont que le temps de sortir avec leur petite fille dans les bras. Pour venir à bout du sinistre, les pompiers ont noyé l'incendie sous des centaines de litres d'eau. Toute la maison est désormais inhabitable.

La maison de Typhanie est désormais inhabitable. - Vincent Jacquemin

Aussitôt, Sonia et Vincent Jacquemin les patrons du restaurant Bleu d'Armor à Saint Roch - où Typhanie travaille depuis 4 ans - décident de faire appel à la solidarité de tous, ils apposent une affichette dans leur restaurant, mettent photos et messages sur la page Facebook du restaurant et dans les jours qui suivent les premiers dons arrivent.

Saint Roch : Tout un village se mobilise pour Typhanie

Le garage du restaurant s'est transformé en entrepôt de la solidarité pour venir en aide à Typhanie et sa famille. Il y a déjà des cartons de vêtements mais aussi de vaisselles ou encore de linges de maison.

Pour l'instant, Typhanie, son mari et sa petite fille sont hébergés dans la famille. Ils attendent dans les jours qui viennent le passage des experts en assurance, mais également la visite de Val Touraine Habitat pour trouver une solution de relogement. Si les assurances ont déjà versé un peu d'argent au titre du fonds d'aide d'urgence, il faut entièrement remeubler la maison, rhabiller les jeunes gens et leur permettre de reprendre une vie normale après avoir tout perdu.

Il faut donc trouver un lit en 140, un sommier, un matelas, mais aussi une table, des chaises ou encore un aspirateur et toutes les choses du quotidien qui pourraient leur être utiles. Si vous souhaitez participer à cet élan de générosité, vous pouvez contacter le restaurant Bleu d'Armor à Saint Roch et apporter votre contribution