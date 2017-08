Appel à la vigilance de la Police de Limoges après des vols d'argent chez des personnes âgées

Un individu a volé plusieurs centaines d'euros directement au domicile de personnes âgées depuis mardi matin à Limoges. Et pourtant aucune effraction : les vols ont lieu en présence des victimes. Le voleur utilise à chaque fois le même procédé.

C'est un type de vol bien connu de la Police : le vol par ruse, à domicile. Mais là, l'homme qui sévit depuis mardi matin à Limoges est particulièrement bien rodé. Et sait à qui il s'en prend : des personnes âgées, entre 82 et 101 ans. Des proies faciles, plus vulnérables évidemment à cause de leur âge. Le voleur a déjà fait 4 à 5 victimes, selon les services de Police de Limoges. Il a emporté à chaque fois plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros.

La technique du verre d'eau

En fait à chaque fois le voleur arrive devant une maison, en tenue de travail type jardinier. Il tient un récipient ou un pulvérisateur et, avant même que les propriétaires ne se rendent compte de sa présence, il commence à "travailler". Il pulvérise les bords de porte et de fenêtre, jusqu'à ce que quelqu'un se rende compte de sa présence et lui ouvre. Il se présente alors souvent comme quelqu'un de la ville de Limoges ... mais demande un peu d'argent pour repérer où sont les économies des victimes ! Ne reste plus qu'à demander un verre d'eau et, pendant que la personne va gentiment chercher à boire, à se servir.

"Appelez le 17 !"

Les forces de l'ordre rappellent ainsi que, quelque soit votre âge, il faut toujours demander une carte officielle à quelqu'un qui arrive chez vous. Et ne jamais donner d'argent si vous n'avez rien commandé ! En cas de doute, n'hésitez pas à appelez la Police en faisant le 17 sur n'importe quel téléphone. L'appel est évidemment gratuit.

Concernant les vols de ces derniers jours, la Police de Limoges à ouvert une enquête.