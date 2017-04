Appel à la vigilance en Limousin après une dizaine de départs de feu ce mercredi

Les pompiers lancent un appel à la vigilance, ce mercredi, après de très nombreux départs de feu dans la journée. En Haute-Vienne, comme en Corrèze, les soldats du feu sont sortis pour une dizaine d'incendies.

Au lendemain d'un incendie qui a ravagé entre 7 et 10 hectares de feuillus et de sapins à la limite entre Haute-Vienne et Corrèze, la journée des pompiers a été mouvementée et rythmée par les interventions pour des départs de feu aussi bien en Haute-Vienne qu'en Corrèze. Environ dix hectares ont brûlé dans chacun des deux départements ce mercredi. En Haute-Vienne, le feu a pris à La Croisille-sur-Briance, Saint-Hilaire-Bonneval, Meuzac, Saint-Hilaire-les-Places et Dompierre-les-Eglises où près de six hectares sont parties en fumée. En Corrèze, une cinquantaine de véhicules sont engagés sur le terrain en cette fin d'après-midi. Des incendies ont pris à Sornac (cinq hecatres brûlés), Saint-Hilaire-Foissac (deux hectares), Maussac, Albussac et Ussac.

Sécheresse et vent

Plusieurs éléments favorisent ces départs de feu : le terrain déjà très sec et le manque de pluie, mais aussi le vent qui attise généralement les premières flammes. Des flammes qui sont parfois la conséquence d'écobuages mal maîtrisés et généralement pas autorisés. Voilà pourquoi les pompiers appellent à la vigilance et au bon sens, ce mercredi soir.