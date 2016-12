Appel à témoins après la mort d'un conducteur à Chambéry

Ce samedi matin, vers 6h30, un automobiliste est décédé à quelques mètres du commissariat de Chambéry-le-Haut. Les circonstances de l'accident sont floues et la police lance un appel à témoins pour comprendre les raisons du drame.

Il est 6h30 ce samedi matin lorsque les pompiers sont appelés pour un accident de la route. Le conducteur est mort au volant. Selon les premiers éléments, il aurait percuté un arbre ou un objet dur avant de finir sa course sur le rond-point de l'avenue Daniel Rops, à quelques mètres du commissariat de Chambéry-le-Haut.

Les causes de l'accident restent floues et la police lance un appel à témoins. L'homme, dont on ignore l'identité, conduisait un Touran Volkswagen de couleur claire.

Si vous avez aperçu le véhicule, appelez le commissariat de Chambéry.