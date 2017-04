APPEL A TEMOIN La Police de Grenoble recherche les témoins d'un accident scooter contre voiture

La Police de Grenoble lance un appel à témoin après un accident qui a fait une blessée grave dans des conditions qui restent mystérieuses, dans le quartier Vigny-Musset.

Vers 16 heures ce jeudi 27 avril, les secours ont été appelés quartier Vigny-Musset pour une collision entre un scooter et une voiture à l'arrêt. Arrivés sur place, au niveau du 195 Rue de Stalingrad, pompiers et policiers n'ont pas trouvé de scooter mais une femme de 40 ans gisant au sol, la tête en sang, devant le véhicule en stationnement qui a été percuté.

La victime a été transporté d'extrême urgence, entre la vie et la mort, au CHU de Grenoble.

La police ne sait pas si cette femme, qui a été identifiée, était passagère du scooter ou si elle a été percutée par le scooter alors qu'elle marchait, ou si elle sortait de la voiture.

Deux numéros à composer si vous avez été témoin de cet accident et de la scène: 04 76 60 41 55 ou 04 76 60 41 54