Appel à témoins après la disparition d'un homme à Sainte-Luce-sur-Loire

Un homme de 75 ans a quitté son domicile lundi 17 avril en fin d'après-midi à Sainte-Luce-sur-Loire près de Nantes et n'a plus donné signe de vie. La gendarmerie lance un appel à témoins.

La gendarmerie a lancé un appel à témoins après la disparition de Jean Vaillant. Cet homme de 75 ans, domicilié à Sainte-Luce-sur-Loire à l'est de Nantes, a quitté son domicile vers 17h lundi 17 avril. Il n'est pas rentré. Atteint d'une maladie proche d'Alzheimer, il n'a pas de téléphone portable, et aucun papier d'identité.

Jean Vaillant a les cheveux bruns et les yeux marrons. Il portait un pantalon beige et une veste bordeaux au moment de sa disparition. Il est possible qu'il porte des chaussons. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Ste Luce au 02 51 13 39 90 ou par mail à l'adresse suivante : bta.ste-luce-sur-loire@gendarmerie.interieur.gouv.fr