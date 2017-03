Appel à témoins après la fugue d’un résident de l’hôpital psychiatrique du Mas Careiron

Les gendarmes d'Uzès lancent un appel à témoins après à la fugue d’un patient du centre hospitalier psychiatrique du Mas Careiron.

Les gendarmes d'Uzès lancent un appel à témoins après à la fugue d’un résident du centre hospitalier psychiatrique du Mas Careiron. Alors qu'il était de sortie, un patient n'est pas retourné à Mas Careiron. Il est introuvable depuis vendredi. Il mesure 1m80, a les yeux bleus et les cheveux mi-longs bruns. L'homme est de corpulence moyenne et porte un blouson en cuir marron, une casquette et des bottines.

En cas de découverte ou pour apporter des renseignements, vous pouvez contacter la gendarmerie d’Uzès au 04 66 22 54 66.