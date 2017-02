Appel à témoins après la fugue d'une jeune fille de Saint-Florent-sur-Cher

Tessy Tuslane, 16 ans, a fugué de chez elle à Saint-Florent-sur-Cher dans le Cher, le 25 janvier dernier. Elle pourrait se trouver dans le secteur de Tours (Indre-et-Loire). La gendarmerie lance un appel à témoins.

La gendarmerie de Saint-Florent-sur-Cher dans le Cher lance un appel à témoins après la disparition de Tessy Tuslane. Cette jeune fille de 16 ans a fugué de chez elle à Saint-Forent-sur-Cher le 25 janvier dernier. Depuis, elle n'a plus donné signe de vie à ses parents.

Tessy "mesure 1m60, elle a les cheveux noirs lisses longs et le yeux marron foncés", d'après les descriptions physiques diffusées par les gendarmes. Elle portait un "jean noir slim avec des ourlets à mi-cheville, un manteau noir fin et long qui descend au niveau des genoux, des baskets noirs de marque Nike et un sac à main noir de marque Longchamp".

Pistes en Touraine

La jeune fille pourrait se trouver dans le secteur de Tours en Indre-et-Loire. Si vous avez des renseignements, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Saint-Florent-sur-Cher au 02 48 55 81 00 ou directement le 17 si vous la croisez dans la rue.