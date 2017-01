Appel à témoins après la fugue d'une jeune fille de Saint-Maixent-l'Ecole

Margaux Cassus, 16 ans, a fugué de chez elle à Saint-Maixent-l'Ecole, dans les Deux-Sèvres, le 23 janvier dernier. Elle pourrait se trouver dans le secteur de Loudéac, dans les Côtes-d'Armor. La gendarmerie ouvre une enquête pour disparition inquiétante.

Un appel à témoins est lancé par la gendarmerie des Deux-Sèvres via sa page Facebook après la disparition de Margaux Cassus. Cette jeune fille de 16 ans a fugué de chez elle à Saint-Maixent-l'Ecole, dans les Deux-Sèvres, le lundi 23 janvier.

Voici la description physique donnée par les gendarmes : Margaux est "de corpulence moyenne , de type "caucasienne" et mesure 1m65". Elle avait les cheveux noirs mi-longs au moment de sa disparition. Elle était alors vêtue "d'un pantalon en toile noir, d'une veste de couleur bordeaux, d'un manteau vert-kaki avec capuche et fourrure, des chaussures noires avec l'extrémité brillante".

Elle a deux piercing, un à la langue et un au coin de la bouche, deux tatouages au poignet gauche représentant un diamant et les deux prénoms " Camille " et " Esteban" ainsi qu'un troisième tatouage au dessus de la cheville gauche "Sister ".

Piste dans le secteur de Loudéac, dans les Côtes-d'Armor

D'après les derniers éléments de l'enquête , la jeune fille se trouverait sur le secteur de Loudéac, dans les Côtes-d'Armor. Même si Margaux aurait déclaré être dans le département du Nord. Les recherches n'ont pour l'instant rien donné.

Si vous avez des renseignements, vous pouvez contacter la brigade de Saint-Maixent-l'Ecole au 05 49 05 50 12.