Appel à témoins après la fusillade de Marseillan-Plage

Les gendarmes de l'Hérault lancent un appel pour retrouver des témoins après la fusillade qui a éclaté en pleine rue dans la nuit de dimanche à lundi à Marseillan-Plage.

Dans la nuit du 13 au 14 août 2017, vers 1h30, avenue des campings à Marseillan-Plage, une fusillade a éclaté devant le Star Rock Café. Deux individus circulant sur une moto ont tiré à plusieurs reprises sur trois personnes dont le gérant du bar qui se trouvaient sur le trottoir devant l’établissement.

La section de recherches de Montpellier demande à toutes personnes présentes sur les lieux au moment des faits ou qui auraient des renseignements à fournir de la contacter (06.07.49.82.50)

Cette fusillade a fait un blessé, un homme touché à l'artère fémorale.

Le maire de Marseillan, Yves Michel aimerait lui aussi comprendre ce qui a pu se passer : "J'ai été très surpris parce que nous n'avons de problème de ce genre là sur Marseillan. Nous sommes inquiets car nous sommes une semaine très chargée, et dans l'affolement on ne sait jamais ce qui peut se passer. cela aurait pu être bien plus dramatique. On a eu une rafale de pistolets, c'est inquiétant. Je voudrai bien savoir de quoi il retourne car nous n'avons jamais eu de soucis sur cet établissement. "