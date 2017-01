Appel à témoins après la mort d’un jeune homme, fauché par un conducteur au Grau-du-Roi

Le corps d'un jeune homme de 20 ans a été retrouvé dans la nuit de samedi à dimanche au Grau-du-Roi. Il aurait été percuté par une voiture vers 23 heures. Les gendarmes lancent un appel à témoins pour retrouver le conducteur qui a pris la fuite.

Les gendarmes de Vauvert lancent, ce lundi, un appel à témoins. Samedi soir, en se rendant en boite de nuit, un jeune de 20 ans a été fauché par une voiture au Grau-du-Roi. Il est décédé. Le conducteur a pris la fuite.

La famille vit un drame terrible et chacun peut aujourd'hui nous aider à faire évoluer cette enquête compliquée", le commandant de gendarmerie Elodie Montet.

Après l'accident mortel, le conducteur a poursuivi son chemin, sans avertir les secours. Le drame se serait déroulé entre 22h30 et 23h sur la deux fois deux voies qui relie le Grau-du-Roi et le rond-point dit "du mole". Le jeune Graulen devait se rendre dans un bar musical situé à proximité du rond-point. Les gendarmes de la compagnie de Vauvert cherchent à comprendre les circonstances précises du drame et à identifier le chauffard.

Toute personne susceptible de détenir des informations sur l'accident peut appeler la gendarmerie de Vauvert, au 04-66-38-50-00.